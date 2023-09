Dni Dziedzictwa w Żarach. Będzie niezwykłe zwiedzanie biblioteki, piosenki Marka Grechuty w sali zamkowej i nie tylko

Weekend 8 - 10 września w Żarach to obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. W ramach imprezy zaplanowano sporo ciekawych wydarzeń. W piątek to zwiedzanie żarskiej biblioteki i miejsc, do których czytelnicy na co dzień nie mają dostępu, będzie też wykład o filmach kręconych w województwie lubuskim. W sali zamkowej będzie można posłuchać piosenek Marka Grechuty, w wykonaniu Jana Mierzyńskiego, z kolei w niedzielę będzie można posłuchać wykładu konserwatora zabytków na temat żarskich zabytków.

- To będzie bardzo ciekawy weekend, warto z nami być, pogoda zapowiada się pięknie, serdecznie zapraszamy - zachęca Małgorzata Cegielska, dyrektor Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego.