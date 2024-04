Do Sulechowa powraca wielkie kulinarne święto - Festiwal Food Trucków. Tym razem z dodatkowymi atrakcjami. Sprawdź szczegóły!

Food Trucki Sulechów

Co w programie?

Będą dmuchańce!

Niedzielę, 5 maja, zarezerwowano z kolei na rodzinne atrakcje. Dmuchane zamki, animacje dla najmłodszych — wszystko po to, abyście mogli spędzić czas w gronie najbliższych, delektując się smakowitymi przysmakami i atmosferą festiwalowej zabawy. Poprzednie edycje Festiwalu Food Trucków w Sulechowie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów odwiedzających miasto. Imprezę organizują wspólnie Food Truck on Tour i Sulechowski Dom Kultury. Odbywać się będzie w sobotę od 11:00 do 21:00, a w niedzielę od 11:00 do 20:00 przy ul. Tadeusza Kościuszki 18.