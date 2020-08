Dobrze znamy, a jednak nie do końca. Warto zobaczyć mniej znane miejsca - radzą Czytelnicy

Jarosław Habryś z Zielonej Góry planował wakacje w Chorwacji. Rodzina jednak bała się wyjechać, obawiając się np. wprowadzenia kwarantanny. No to zielonogórzanie postanowili spędzić wolny czas w Szklarskiej Porębie.

Piękne widoki z tarasu i szczytu Kamienia Wysokiego

Szklarska Poręba to nie tylko Karkonosze, ale to także Góry Izerskie. I warto wędrować nie tylko na Szrenicę. W Górach Izerskich znajdziemy wiele urokliwych tras jak właśnie ta na Kamień Wysoki.

Musimy dotrzeć na osiedle Podgórze, tu z drogi asfaltowej skręcamy w lewo i po 100 metrach odnajdujemy oznaczenia kierujące nas na Wysoki Kamień. Skręcamy w prawo i idziemy pod górę w stronę lasu. Nie musimy wiele przejść, by dotrzeć do punktu widokowego Trzy Kultury Złoty Widok. Z tarasu widzimy Kotlinę Jeleniogórską oraz większą część karkonoskich szczytów.

Ale prawdziwie piękne widoki będziemy oglądać ze szczytu. Trasa choć pod górę jest w miarę łatwa i pokonują ją rodziny z małymi dziećmi. Przecinają ją trasy rowerowe.