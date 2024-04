Dogdancing w Lubsku, czyli niesamowita impreza, na której można zobaczyć tańczące psy!

Dogdancing promuje aktywność człowieka z psem, co daje korzyści i człowiekowi i psu. Podczas występu zwierzęta nie są do niczego zmuszane, robią wszystko z własnej woli, i cieszą się z relacji ze swoim opiekunem. Jest to też na tyle spektakularne, że cieszy oko widza. Nie ma tutaj, żadnego wykluczenia rasowego, absolutnie wszystkie psy mogą brać udział w takich zawodach. Jeśli chodzi o udział w mistrzostwach, to pies jest gotowy do takich występów mniej więcej, gdy skończy pięć lat. Ale trenowanie można rozpocząć już wcześniej.