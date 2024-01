Drogi w wielu miejscach przypominają lodowisko! Tak będzie przez dwa dni. IMGW wydało ostrzeżenie

Ostrzeżenie IMGW dla Lubuskiego

Ostrzeżenie IMGW wydano we wtorek w godzinach popołudniowych. Obowiązuje do czwartku, 18 stycznia, do godzin porannych. Kierowcy w Lubuskiem z fatalnymi warunkami na drogach mierzą się już od kilku dni. We wtorek w godzinach wieczornych śliska i niebezpieczna była nawet trasa S3. Między węzłami Gorzów Północ a Międzyrzecz ciężarówka wpadła w poślizg i zaklinowała się między barierami energochłonnymi. Na kilka godzin całkowicie zablokowane zostały obydwa pasy ruchu w kierunku Gorzowa Wlkp.