Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. W Gorzowie Falubaz lepszy od kolegów ze Stali

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów to impreza dla młodych żużlowców. W tym roku jest nieznacznie zmodyfikowana, bo w każdej drużynie może wystartować jeden zawodnik do lat 23. Z tego punktu regulaminu przy okazji poniedziałkowych zawodów ochoczo skorzystały obie lubuskie drużyny. W drużynie Francepolu Falubazu Junior Zielona Góra wystąpił wracający po kontuzji Mateusz Tonder, a w zespole gospodarzy - Rafał Karczmarz. Obaj byli jednymi z liderów w swoich zespołach. Karczmarz okazał się nawet niepokonany przez żadnego z rywali. Kompletu punktów jednak nie zdobył, bo w biegu XI wjechał w taśmę i został wykluczony.

Stal ma nowego zawodnika

Oczy obserwatorów tych zawodów (odbywały się one bez udziału kibiców, którzy wrócą na stadiony 15 maja) były jednak zwrócone na Oliwiera Ralcewicza, dla którego poniedziałkowego zawody były debiutem w tzw. dorosłym żużlu (wcześniej jeździł on na motocyklach o pojemności 250 cm3). Ralcewicz nie ma jeszcze 16 lat i nie może startować w meczach ligowych. Kto wie, czy np. w przyszłym roku nie zadebiutuje w PGE Ekstralidze. Dawno wśród zawodników Stali nie było tak lekko i płynnie prowadzącego motocykl zawodnika. Gorzowski junior z każdym swoim biegiem prezentował się na torze coraz pewniej. Ostatecznie wywalczył trzy punkty.

We wtorek 11 maja w Gorzowie odbędzie się 2. runda DMPJ. Początek zawodów o 11.00.