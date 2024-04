Drzewko za makulaturę w Żarach. Wystarczy pięć kilogramów papieru i będzie można posadzić drzewo w ogródku Aleksandra Łuczyńska

Drzewko za makulaturę w Żarach. Kolejna akcja w sobotę 13 kwietnia archiwum Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Akcja "Drzewko a makulaturę" w Żarach cieszy się ogromnym powodzeniem od kilku lat. Wystarczy przynieść co najmniej 5 kilogramów papieru i odebrać drzewko gotowe do posadzenia we własnym ogródku.