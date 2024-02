Duża awaria w Gorzowie i okolicach! Tysiące mieszkańców nie ma prądu

Pierwszy sygnał, jaki do nas dotarł, dotyczył wyłączenia prądu w rejonie osiedla Górczyn. Doszło tam nagle do wyłączenia energii nie tylko w mieszkaniach, ale też w miejskiej przestrzeni.

Następnie mieszkańcy zaczęli skarżyć się na problemy z dostępem do internetu. Światłowody przestały obsługiwać mieszańców gorzowskiego Manhattanu, Kłodawy oraz Wawrowa.

Wraz z kolejnymi, napływającymi do nas informacjami o braku prądu w mieście sprawdziliśmy, co się dzieje. Okazuje się, że faktycznie doszło do awarii i obejmuje ona swoim zasięgiem tysiące mieszkańców północy Lubuskiego!

Problemy z dostawą prądu dotykają mieszkańców:

Gorzowa,

Wawrowa,

Różanek,

Czechowa,

Wojcieszyc,

Lip.

Enea Operator szacuje, że do godziny 10.30 upora się z awarią.

