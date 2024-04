Lubuszanin w finale Mam Talent! Teo Tomczuk spod Małomic w telewizyjnym show!

Teo Tomczuk wystąpił w pierwszym odcinku nowego sezonu telewizyjnego show, TVN Mam Talent (w sobotę 2 marca 2024) i wówczas zaśpiewał utwór Kaleo "Way Down We Go". Od razu skradł serca jurorów i publiczności. Dostał trzy razy tak i dzięki temu dostał się do półfinału w sobotę 27 kwietnia 2024!