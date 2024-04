Dyrektorka szkoły w Gorzowie oskarżana o mobbing została odwołana ze stanowiska

O tym, co dzieje się w Zespole Kształcenia Specjalnego w Gorzowie, zrobiło się głośno na początku marca. Przypomnijmy: jeden z nauczycieli tej placówki wszedł na słup energetyczny, by zamanifestować swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się w szkole. W następnych dniach w rozmowach z niektórymi nauczycielami i rodzicami uczniów tej placówki wychodziło na jaw, że w szkole panuje zła atmosfera. Niektórzy z nauczycieli mieli być zastraszani i stosowany miał być wobec nich mobbing. Twierdzili też, że podejmowano takie działania, by sami zrezygnowali z pracy. Zaznaczyć należy jednak, że część pedagogów z tej szkoły z tymi zarzutami się nie zgadzała - byli oni jednak w mniejszości.

Głos zabrali także rodzice. Uważali, że dyrekcja podejmuje takie działania, które szkodzą ich dzieciom. Mówiono o obniżeniu poziomu edukacji, zamykaniu szkoły na klucz, pozbawianiu dzieci zabawek, czy usunięciu z korytarza placówki mebli wypoczynkowych, czy bieżni, z których to uczniowie (mówimy o dzieciach wymagających specjalnej opieki) korzystali.