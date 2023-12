Dyżury aptek w Zielonej Górze w świąteczne dni. Gdzie po lekarstwa w święta w Zielone Górze?

Dyżury aptek w święta 2023. Gdzie po lekarstwa?

Dyżury aptek. Zmiany w 2024 roku

Na czym będą polegały zmiany?

Dyżur będzie trwał nie dłużej niż do godziny 23, plus cztery godziny w dni świąteczne. Apteki dostaną za to ok. 150 zł za godzinę. Portal podaje, że dyżury będą mogły być dłuższe, jeśli starostwa poniosą koszty dodatkowych godzin.

