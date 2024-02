Dzielni bracia z Ośna Lubuskiego walczą o zdrowie! Chłopcy cierpią na okropną chorobę - Dystrofię Mięśniową Duchenne’a

Choroba prowadzi do zaniku mięśni

Dystrofia mięśniowa duchenne'a to okropna choroba. Osoby cierpiące na to schorzenie zazwyczaj dożywają wczesnej dorosłości. DMD polega na uszkodzeniu genu produkującego białko zwane dystrofiną. Pozbawione tego białka mięśnie zanikają. Początkowo objawia się to trudnościami w chodzeniu, zaś nastolatkowie z DMD zwykle poruszają się już tylko na wózku inwalidzkim. Ale choroba może zaatakować wszystkie mięśnie, łącznie z sercem czy mięśniami oddechowymi.

Dlatego też tak ważna jest szybka diagnoza i wprowadzenie właściwego leczenia. To jednak wiąże się z dużymi kosztami i licznymi konsultacjami ze specjalistami i ośrodkami na całym na świecie. A to kosztuje...