Lubuskie rzeki wciąż wysokie i groźne. Pozalewane pola, łąki i pastwiska, podtopione posesje. Wysoka woda daje w kość

Przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze

Stan alarmowy na Warcie przekroczony został jednak w Kostrzynie nad Odrą. W mieście zamknięto fragment ul. Sybiraków pod mostem kolejowym. Woda z Warty wdarła się tu już na jezdnię, przez co przejazd stał się niemożliwy. Stan Odry i Warty w mieście monitorowany jest na bieżąco. Złe informacje są takie, że obie rzeki są coraz wyższe. Jak przyznaje Andrzej Kunt, sytuacja stanie się poważna, jeśli stan Odry wzrośnie na tyle, że woda z Warty nie będzie mogła swobodnie wpływać do Odry. Wówczas może dojść do cofki, co znacznie pogorszy sytuację w mieście. W piątek w Kostrzynie w związku z wysoką wodą po raz kolejny ma obradować sztab kryzysowy.