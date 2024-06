Dzień Dziecka w Żarach. Wielka impreza w Rynku, mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Zobaczcie zdjęcia!

Dzień Dziecka w Żarach to mnóstwo atrakcji dla duży i małych w Rynku. Centrum miasta już dawno nie było tak zatłoczone. Od 15.00 dzieciaki miały okazję m.in. upiec własną pizzę, poskakać na dmuchańcach, wejść do wozu strażackiego, policyjnego radiowozu, zrobić sobie zdjęcie na motocyklu. Na scenie przy Ratuszu wystąpiły z kolei lokalne gwiazdy wielkiego formatu.

W niedzielę dalsza okazja do świętowania, bo w Żarach odbędzie się pierwszy w mieście Maraton Gier Terenowych. Jak podkreślają organizatorzy, to świetna okazja, żeby spędzić czas ciekawie, poznać swoje miasto, odgonić dzieciaki od ekranów smartfonów i komputerów. Jeśli zatem nie macie planów na najbliższą niedzielę 2 czerwca, to wpadnijcie o 11.00 pod siedzibę warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawna Samochodówka) od strony alei Jana Pawła II.