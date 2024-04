Ekologiczny pokaz mody i Ekoludek! Atrakcje w ogrodzie botanicznym w Zielonej Górze. To trzeba było zobaczyć!

Aż 14 przedszkoli konstruowało ekoludki

Tegorocznymi laureatami konkursu zostały następujące placówki: Miejskie Przedszkole nr 22, Miejskie Przedszkole nr 6, Miejskie Przedszkole nr 19. Dostały one w nagrodę kosze do segregacji odpadów.

- W tym roku zgłosiło się do niego 14 zielonogórskich przedszkoli. Wszystkie dzieci, które przygotowały prace, otrzymały upominki w postaci bidonów czy gier planszowych. Trzy placówki zostały wyróżnione – mówi Agata Galas z Przedszkola nr 39.

Impreza była atrakcyjna, dzięki wsparciu czterech instytucji, które wsparły organizatorów, a były to: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Nadleśnictwo Zielona Góra, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja oraz Zakład Gospodarki Komunalnej.

- Przygotowały go dzieci z grupy Misiów, która przygotowuje się teraz do szkoły – mówi nauczycielka z P-39 Barbara Krygier. - Dzieci mogły sobie wybrać postać, w którą się wcieliły, wymyślić strój ekologiczny. W przygotowaniu strojów oczywiście pomagali rodzice. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i świetnie się bawili.

Pokaz mody ekologicznej w wykonaniu Misiów

Z okazji Dnia Ziemi Miejskie Przedszkole nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze tradycyjnie już organizuje konkurs plastyczno-konstrukcyjny pod hasłem „Ekoludek” dla dzieci o tematyce ekologicznej.

