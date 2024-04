Tak sadziliśmy las. W sobotę w Zielonej Górze przybyło 16 tysięcy drzew. Na uczestników czekało też wiele atrakcji. ZDJĘCIA, FILM

W ramach tej wyjątkowej inicjatywy została posadzona sosna pospolita - aż 16 tysięcy drzew na powierzchni około 2 hektarów. Narzędzia i niezbędne materiały zapewniły Lasy Państwowe, co umożliwiło każdemu uczestnikowi bezpieczne i efektywne uczestnictwo. Leśna Osada i inne atrakcje znajdowały się na terenie firmy zakładu LUMEL SA.

Gdzie tym razem przybyło nam drzew? To był teren przy ulicy Słubickiej w Zielonej Górze.

Posadźmy Razem Las to także wiele dodatkowych atrakcji

- Można się było dowiedzieć o różnych gatunkach drzew, jakie mamy w województwie lubuskim, jakie zwierzęta u nas żyją i jakie szkody wyrządza szop pracz, ale też np. co można robić z drewna, jakie jest ono ważne. Nie brakowało stoisk, na których można się było wiele dowiedzieć na temat ekologii, odnawialnych źródeł energii, fotowoltaiki – wylicza Igor, który na sadzenie lasu przyjechał ze swoim tatą Krzysztofem.

Wszyscy korzystamy z lasu, więc dbajmy o niego

Uczestnicy akacji podkreślali, że to bardzo ciekawa i potrzebna inicjatywa. Bo któż z nas nie korzysta z lasu, choćby podczas weekendowych spacerów? Trzeba więc też się jemu odpłacić sprzątaniem czy sadzeniem sadzonek drzew. Dla przyszłych pokoleń, by mieli czyste powietrze i miejsce rekreacji, by było zielono i pachnąco…