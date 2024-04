Butelki, puszki, laptop i ulotki zamienicie na żużel lub kolację

W sobotę 20 kwietnia na placu GRH będzie kolejna edycja popularnej akcji „Wymień odpady na kulturalne wypady”. Inneko ma dla mieszkańców około 2,4 tys. biletów i voucherów.

- Mamy ponad osiemset biletów do różnych placówek kulturalnych, czyli do muzeum, filharmonii, kina czy teatru. Jeśli chodzi o sport, to mamy dwieście pięćdziesiąt biletów na mecze żużlowe, sto biletów na mecze piłki ręcznej, pięćdziesiąt voucherów na mecze koszykówki kobiet. Mamy też bilety na mecze Stilonu czy na Słowiankę – wylicza Monika Piaskowska, dyrektor marketingu w Inneko. W najbliższą sobotę (20 kwietnia) organizuje ono kolejną edycję akcji „Wymień odpady na kulturalne wypady”. Po raz pierwszy akcja została zorganizowana w 2012. W tym roku będzie po raz dziesiąty.

Jakie śmieci trzeba przynieść?

Zasady akcji są bardzo proste. Za określoną porcję śmieci – można wybrać sobie bilet lub voucher w jednej z czterech kategorii: kultura, rozrywka, sport i gastronomia.

- Możemy wymienić trzy małe lub jeden duży sprzęt RTV AGD, ewentualnie dwadzieścia butelek plastikowych, dwadzieścia puszek aluminiowych lub trzy kilogramy makulatury – mówi Łukasz Marcinkiewicz, prezes Inneko. Łącznie do rozdania będzie około 2,4 tys. biletów i voucherów.

W tym roku, z okazji jubileuszu, będą też tzw. złote bilety. - Pod nimi kryją się naprawdę super atrakcje. Do wygrania będzie auto na weekend, hulajnogi elektryczne, smartwatche czy gra Monopoly Gorzów – wylicza Ł. Marcinkiewicz. Złotych biletów będzie ponad trzydzieści. Będą one dodatkiem do wybranych innych biletów.

Eko-Masa Rowerowa w Gorzowie

Podobnie jak w poprzednich latach, sobotnia akcja odbędzie się na placu Gorzowskiego Rynku Hurtowego, który jest za galerią Nova Park. Trwać będzie od 11.00 do 15.00. Poprzedzi ją Eko-Masa Rowerowa.

- Wystartuje ona o 10.00 z parku Górczyńskiego. W momencie wjazdu na plac GRH masę rowerową będzie witać orkiestra OSP Siedlice. Będzie też występ muzycznego teatru objazdowego Katarynka. Nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu Recykling Fashion Show. Będzie też koncert Jarosława Pikuły – wylicza kulturalne atrakcje sobotniej akcji Hanna Dębska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.

Atrakcji na placu GRH będzie dużo więcej. Choćby Centrum Edukacji VR-owej, gdzie w wirtualnej rzeczywistości będzie można zobaczyć, co trzeba zrobić, aby ratować środowisko. Będzie też Strefa Zielonej Łąki zbudowanej częściowo z odpadów. To z kolei miejsce dla dzieci, w którym będzie możliwość pomalować twarze czy zrobić sobie zmywalny tatuaż. Pojawią się też przedstawiciele obrońców zwierząt, lekarz weterynarii będzie udzielał porad dotyczących czworonogów, będzie też specjalistka od rehabilitacji małych zwierząt.

Coraz więcej recyklingu

Będą też warsztaty przygotowane przez Związek Celowy Gmin MG-6, w trakcie których będzie można dowiedzieć się, co zrobić z odpadów.

- W tamtym roku aż 35 proc. odpadów, które wytworzyliśmy, musiało wrócić do recyklingu. W tym roku ma to być 45 proc. To bardzo duże wyzwanie – mówi Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca MG-6.

„Wymień odpady na kulturalne wypady” to akcja, która co roku cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

- W zeszłym roku zebraliśmy 13 560 kg elektroodpadów, 250 kg plastikowych butelek, 1500 kg puszek aluminiowych i 1760 kg papieru. Wydaliśmy 1974 wejściówki. Nasze stoiska odwiedziło ponad 5 tys. osób – wylicza Monika Piaskowska z Inneko. Jak będzie w tym roku? Czytaj również:

