Enea Falubaz Zielona Góra wita się z PGE Ekstraligą. Rewanż będzie formalnością?

- Jest mi bardzo przykro, że w Rybniku kolejny zawodnik wypadł z podstawowego składu, bo chciałem, żeby oba zespoły pojechały w najsilniejszych zestawieniach i po sportowej rywalizacji awans do PGE Ekstraligi wywalczyła drużyna lepsza – mówił przed meczem Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy w Falubazie. - W tej sytuacji moc naszego rywala będzie wyglądała nieco inaczej. My skupiamy się na swojej pracy, pojedziemy do Rybnika odjechać, mam nadzieję, dobre zawody, oby bez kontuzji. Oczywiście jesteśmy faworytem, ale ja zawsze zachowuję skromność i pokorę, bo wciąż mamy do odjechania 30 wyścigów w finale.

Jeden z zawodników Falubazu, Krzysztof Buczkowski dodawał: - Czeka nas ciężkie zadanie. Jesteśmy faworytem, ale musimy się zmierzyć z finałem, a Rybnik na pewno tanio skóry nie sprzeda.