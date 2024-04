Rozpoczynają się rozgrywki U24 Ekstraligi. Kogo w składach mają Stal i Falubaz?

U24 Ekstraliga to rozgrywki dla zawodników do lat 24, których średnia w PGE Ekstralidze za poprzedni sezon nie jest wyższa niż 1,400 pkt./bieg. Po raz pierwszy rozgrywki odbyły się w sezonie 2022 i wtedy najlepsza okazała się w nich drużyna z Ostrowa. W sezonie 2023 tę ligę wygrała natomiast Enea Stal Gorzów.

W związku z tym, że przez dwa poprzednie sezony Falubaz Zielona Góra jeździł na zapleczu, a teraz jest beniaminkiem PGE Ekstraligi, to żużlowcy z Grodu Bachusa w tym roku zadebiutują w U24 Ekstralidze. W pierwszej kolejce wybiorą się do Grudziądza na mecz z drużyną Grudziądzkie Mebelki GKM. Druga lubuska drużyna – Enea Stal Gorzów – będzie natomiast pauzowała.

Kto w Stali Gorzów

Jakie kadry przygotowały oba kluby? Jeśli chodzi o gorzowian, to są dwie zmiany. W żółto-niebieskich barwach nie będą startować Wiktor Jasiński oraz Mateusz Bartkowiak. Obaj zostali bowiem wypożyczeni do klubów Metalkas 2. Ekstraligi (Jasiński do Ostrowa, a Bartkowiak do Łodzi). Gorzowianie podpisali natomiast kontrakty z dwoma obiecującymi 16-latkami z zagranicy. To Adam Bednař, aktualny wicemistrz Czech seniorów oraz Rasmus Karlsson, ubiegłoroczny indywidualny mistrz świata do lat 16.

Kadra U24 Stali Gorzów: Adam Bednař, Oskar Chatłas, Rasmus Karlsson, Celina Liebmann, Sebastian Mayland, Villads Nagel, Andreas Olsen, Oskar Paluch, Piotr Piotrowski-Prędki, Mathias Pollestad, Jakub Stojanowski, Michael West.