Falubaz Zielona Góra wypożyczył zawodnika ze Stali Gorzów

Ze Stali Gorzów do Falubazu Zielona Góra wypożyczony został Emilian Różecki. To zaledwie 10-letni zawodnik, który startuje na mini żużlu, a swoje pierwsze starty w zawodach zaliczył na początku maja tego roku.

Dlaczego Falubaz wypożyczył gorzowskiego 10-latka? W związku z tym, że zielonogórzanie w tym sezonie jeżdżą w PGE Ekstralidze, zobligowani są do wystawiania swoich zawodników także w innych rozgrywkach. Chodzi o zawody w ramach Pucharu Ekstraligi zarówno w kategorii 250 cm3 jak i w kategorii 85-140 cm3 (czyli w kategorii mini żużla). A jeśli chodzi o tę ostatnią kategorię pojemności motocykli – w niej rywalizują zawodnicy w wieku 10-13 lat – to Falubaz, który nie ma nawet toru do mini żużla, jest dopiero na dorobku.

Do tej pory licencję mini żużlową wywalczyli Konrad Cieciera i Julian Wronecki. Ten ostatni przeszedł jednak do wyższej kategorii 250 cm3. Falubaz pozostał więc z jednym swoim zawodnikiem do mini żużla. By być klasyfikowanym w zawodach, potrzebuje jednak dwóch. Stal zgodziła się więc wypożyczyć zawodnika, by miał on okazję do częstszych startów (w gorzowskim klubie Różecki był bowiem jednym z czterech mini żużlowców).