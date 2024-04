To nie żart! Falubaz zorganizuje zawody na torze… Stali Gorzów

Jeśli chodzi o Drużynowy Puchar Ekstraligi 250cc i indywidualny Puchar Ekstraligi 250 cc, to klub z Zielonej Góry problemów nie ma. Te zawody mogą zostać zorganizowane na torze przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. Problem jest jednak z rozgrywkami dla zawodników ścigających się na motocyklach 85-140cc, czyli jeżdżących na mini żużlu.

Falubaz nie ma jeszcze toru do mini żużla. Zawody zorganizować jednak musi. Do Speedway Ekstraligi zgłosił więc jako swój tor… obiekt w podgorzowskim Wawrowie (wieś graniczy bezpośrednio z miastem)