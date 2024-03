Festiwal Roślin 2024 w Zielonej Górze przyciągnął tłumy. Co w tym roku oferują wystawcy?

Zielonogórską halę ze wszystkich stron opanowało bogactwo zieleni. To raj dla miłośników roślin doniczkowych — mogą się tu poczuć jak dziecko w sklepie z cukierkami.

Festiwal Roślin 2024 w Zielonej Górze

Już od wczesnych godzin porannych tłumy z całego miasta zaczęły zapełniać Halę Akrobatyczną MOSiR. W końcu, czy można sobie wyobrazić lepszy sposób na spędzenie sobotniego poranka niż w otoczeniu tysięcy pięknych roślin, od których stoiska wręcz się uginają? Są tu palmy o imponujących rozmiarach, delikatne skrzydłokwiaty w bujnych kolorach, sukulenty, monstery, zamiokulkasy, draceny oraz wiele innych w tym kolekcjonerskich okazów. To prawdziwa uczta dla oczu i duszy każdego miłośnika natury.

Festiwal Roślina 2024 - oferta

Co ciekawe, organizatorzy przygotowali również bogatą ofertę akcesoriów ogrodniczych. Nowoczesne wzory doniczek, podłoża, nawozy — wszystko, czego potrzeba, by stworzyć swoje małe ogrody w domu. Nawet jeśli ktoś nie ma zielonego kciuka, tutaj na pewno znajdzie coś dla siebie, by przystroić swoje mieszkanie.