Filip Bęczkowski na podium! I turnieju w Ostrowie, i Pucharu Ekstraligi

Puchar Ekstraligi 250cc składał się z dziewięciu turniejów. Pierwszy z nich odbył się jeszcze w kwietniu. Ostatni – a była to zaległa ósma runda - miał miejsce w środę 6 września na torze w Ostrowie. W stawce dziewiętnastu zawodników było trzech reprezentantów Stali Gorzów. Najlepiej z nich zaprezentował się właśnie Filip Bęczkowski. Zajął drugie miejsce, a na podium wskoczył już po raz szósty w tym sezonie! W części zasadniczej ostrowskiego turnieju Bęczkowski stracił tylko jeden punkt, a w biegu finałowym lepszy od niego był jedynie reprezentant gospodarzy Paweł Sitek.

Filip na podium!

Filip Bęczkowski do ostatnich zawodów walczył o zwycięstwo w całym cyklu. Jego najpoważniejszym konkurentem był Kacper Mania z Unii Leszno. Podobnie jak w gorzowianin wygrał on trzy turnieje, a łącznie sześć razy stawał na podium. Ostatecznie jednak do leszczynianina zabrakło Filipowi sześciu punktów. W klasyfikacji końcowej urodzony 19 września 2009 Bęczkowski zajął drugie miejsce.