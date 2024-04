Stal Gorzów rozpoczyna bój w U24 Ekstralidze. W składzie na mecz z Toruniem roi się od talentów

Enea Stal Gorzów to ubiegłoroczny zwycięzca U24 Ekstraligi, czyli rozgrywek dla zawodników do lat 24. We wtorek 30 kwietnia, w ramach II kolejki, stalowcy odjadą swój pierwszy w tym sezonie pojedynek. W lidze startuje bowiem dziewięć drużyn, a na inaugurację ligi gorzowianie pauzowali.

Medaliści w Stali Gorzów

Jeśli chodzi o drużynę Stali, to w niej aż roi się od talentów. We wtorek w żółto-niebieskich barwach mają zadebiutować dwaj utalentowani 16-latkowie z zagranicy. Adam Bednař to aktualny wicemistrz Czech seniorów, natomiast Rasmus Karlsson ze Szwecji to aktualny indywidualny mistrz świata do lat 16 (finałowy turniej SGP3 wygrał w lipcu zeszłego roku). W składzie Stali będzie aż pięciu obcokrajowców.