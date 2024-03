Filip Kołodziejski wraca z Tallina z czterema tytułami mistrza świata w zimowym pływaniu

Warunki były bardzo trudne

Mistrzostwa świata w Tallinie odbywały się w ekstremalnych warunkach pogodowych. Odczuwalna temperatura powietrza wynosiła momentami nawet -8 st. C, a temperatura wody wahała się od 0,7 do 1,9 st. C. Do tego dochodził silny wiatr. Każdego dnia, przed zawodami, w basenie kruszony był lód.