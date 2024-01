Fredro wiecznie żywy i ekscytujący w teatrze księżnej Doroty w Żaganiu

Żagański Pałac Kultury ma 50 lat!

Żagański Pałac Kultury powstał w 1974 roku i jako dom kultury zastąpił kino Włókniarz. Jego pierwszym, długoletnim dyrektorem był świętej pamięci Adam Stawczyk (odszedł w grudniu 2008 roku, w wieku 61 lat). To on remontował zniszczony pałac Talleyrandów i Bironów. Na budowie przebywał od rana do wieczora. Pałac był jego dzieckiem i dziełem. Był jego dyrektorem aż do 2003 r.