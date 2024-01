Fryzjerzy grają dla WOŚP w Żarach. W hali LO im. B. Prusa ruszyła wielka akcja. Każdy może przyjść i zmienić swoją fryzurę

W hali LO im. B. Prusa trwa wielka akcja fryzjerów z całej Polski, którzy na zaproszenie Beaty Korczyńskiej, przyjechali stylizować mieszkańców Żar i okolic.

Fryzjerzy grają dla WOŚP. To kolejna edycja wielkie akcji mistrzów fryzjerstwa, którzy przyjechali na zaproszenie Beaty Korczyńskiej. W hali sportowej LO im. B. Prusa w niedzielne przedpołudnie ruszyła stylizacja pierwszych osób, które najpierw wrzuciły coś do siebie do puszki WOŚP. - Bardzo się cieszsę, że znowu udało nam się zebrać tylu fryzjerów, którzy przyjechali do nas z bardzo daleka, z całej Polski, ale także z zagranicy - mói Beata Korczyńska, organizatorka akcji.

Stylizują, żeby pomóc

- To mój kolejny udział w tej akcji, bardzo się cieszę, że mogę w taki sposób przyłączyć się do kolejnego finału WOŚP i pomagać. W poprzednich latach, podczas jednej z takich akcji udało mi się wystylizować ok. 25 osób, więc jest to sporo, ale to przyjemna praca i daje ogromną satysfakcje - mówi Tomasz Drab, który przyjechał do Żar spod Poznania.

Młodzi się uczą

Chętnych do stylizacji nie brakowało. Cel podstawowy do wsparcie WOŚP, ale też okazja do nowej fryzury spod rąk prawdziwych mistrzów. A mistrzom pomagają dzielnie uczniowie szkoły fryzjerskiej, którzy podpatrują stylistów. Podczas można skorzystać z kawiarenki, w której uczniowie serwują pyszne ciasta, oczywiście w zamian za datki do puszek.

Całym sercem z orkiestrą

Akcje wspiera także Oliwia Milulska, ambasadorka konkursu Miss Polski w województwie lubuskim, finalistka ubiegłorocznych wyborów oraz wice miss International Friendship. - Jestem całym swoim sercem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To dla mnie ważne, żeby tutaj być i wspierać takie akcje. To dosyć dziwne uczucie, bo w maju w tej sali pisałam maturę - mówiła Oliwia.

Akcja fryzjerów trwa dopóki będą chętni.

Czytaj też:

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!