Gala Sportu Lubuskiego 2024. Natalia Kochańska znów wśród laureatów. Szykuje się do najważniejszych startów w tym roku

Dziś Natalia Kochańska to duża nadzieja na dobre czasy w tej dyscyplinie sportu. Zielonogórzanka nie chce mówić o konkretnych celach związanych z występem na igrzyskach w Paryżu. A plebiscyt „Gazety Lubuskiej”? Jak ocenia wyróżnienie?

- Wiadomo, że jak ktoś docenia tak niszowy sport jakim jest strzelectwo, to się bardzo cieszę – mówiła Natalia Kochańska. - Są dyscypliny sportu mniej popularne lub trudniej się je ogląda. Fajnie, że ktoś to dostrzega, to bardzo miłe i zawsze będzie mnie to cieszyć. Szkoda, że nie mogłam uczestniczyć w gali, ale szykuję się do kolejnych startów. Żałuję, bo fajnie samemu odebrać nagrodę, ale trzeba skupić się na sezonie.