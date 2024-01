Gala Sportu Lubuskiego 2024. Szymon Woźniak po raz pierwszy w gronie laureatów Sportowego Plebiscytu „Gazety Lubuskiej”

- Bardzo dziękuję kapitule plebiscytu za nominację, jest mi bardzo miło, że moje nazwisko znalazło się w tak zacnym gronie – powiedział żużlowiec Stali Gorzów. - Stało się to po raz pierwszy w mojej karierze. Niestety, nie mogłem wziąć udziału w uroczystej gali ze względu na wyjazd do słonecznej Kalifornii na treningi przed zbliżającym się sezonem.

Krajowy lider gorzowskiej drużyny zmienił nieco zimowy tok przygotowań do sezonu m.in. ze względu na jeden z sukcesów, po jaki sięgnął w 2023 roku. Szymon Woźniak spełnił swoje młodzieńcze marzenia i awansował do cyklu Grand Prix. W rywalizacji o medale indywidualnych mistrzostw świata nie chce być statystą, dlatego robi wszystko, by należycie przygotować się do walki z tuzami speedway’a. W tym celu do współpracy zaangażował byłego czterokrotnego mistrza świata Grega Hancocka. To właśnie pod okiem Amerykanina gorzowianin postanowił w styczniu rozpocząć treningi.