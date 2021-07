Gałąź drzewa runęła na przedszkolny plac zabaw w Zielonej Górze. Jaki jest stan drzew w mieście?

Jak dodaje zielonogórzanka: - Ten plac należy do Miejskiego Przedszkola nr 14. Mieszkańcy pobliskiego budynku już w maju tego roku zgłaszali miejskim służbom o istniejącym zagrożeniu. Niestety do dziś nie zostało nic w tej sprawie zrobione. Całe szczęście, iż stało się to w niedzielę, kiedy przedszkole jest nieczynne, inaczej mogłoby dojść do ogromnej tragedii!

Jak monitorowany jest w mieście stan drzew?

Agnieszka Kochańska, miejska ogrodnik, tłumaczy, że jednym z zadań jest opieka nad zielenią miejską. Każda ulica należy do rewiru, którym zajmuje się inspektor do spraw zieleni. Osoba ta sukcesywnie klasyfikuje drzewa do pielęgnacji i do wycinki na swoim terenie. Od początku roku w całym mieście codziennie prowadzone są prace pielęgnacyjne. Bardzo dużo zgłoszeń do miasta realizowanych jest na interwencję telefoniczną mieszkańców. Podczas ostatniej wichury, w okolicy Miejskiego Przedszkola nr 14, złamała się żywa gałąź na zdrowym drzewie. Nie było podstaw, aby wcześniej ją usunąć. Przy silnych wiatrach i długotrwałych deszczach zdarza się, że łamią się żywe gałęzie. W szczególności w niektórych gatunkach takich jak klon pospolity czy nawet dąb. Gałęzie obciążone dużą ilością wody zwiększają swój ciężar i może dojść do ich rozłamania. Jest to zjawisko typowe i trudne do przewidzenia.