Na to wydarzenie przyjeżdżają mieszkańcy kilku sąsiednich powiatów. Nowosolski Jarmark Staroci wraca po zimowej przerwie

Na jarmark przyjeżdżają nie tylko nowosolanie, ale też osoby z Żagania, Żar, Głogowa, Zielonej Góry.

– Miłośników staroci jest coraz więcej. Giełdy, na które jeżdżę do Legnicy, czy Bolesławca wciąż się powiększają. Jest coraz więcej wystawców. Miejsce przeznaczone do handlu coraz bardziej się powiększa. Sporo ludzi jest zainteresowanych sprzedażą i kupowaniem przedmiotów z historią. Wystawcy wracają na jarmarki do Nowej Soli, co jest dowodem, że są zadowoleni z handlu – wyjaśnia W. Jasiński.