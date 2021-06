Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 21.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Szczaniec: ul. Herbowa 21, 23, 25, 27, 29, działki nr 59, 61/8. 23.06 od godz. 8:30 do 15:30

Szczaniec: ul. Herbowa 21, 23, 25, 27, 29, działki nr 59, 61/8. 21.06 od godz. 8:30 do 17:30

Przełazy: działki nr 289/79, /82, /83, /86, /87, /91. 21.06 od godz. 8:00 do 16:00

Olbrachtów: działki nr 290/13, /14, /15, /16, /17, /18, /19, /20. 21.06 od godz. 10:00 do 14:15

Brody, ul. Piaskowa od nr 3-87 24.06 od godz. 11:00 do 14:30

Brody, ul. Akacjowa od nr 44-92 i 38 do leśniczówki 24.06 od godz. 8:30 do 12:00

Skąpe: przepompownia.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat żagański

Konin Żagański: 133, 135, działki nr 395/1, /3, /9, 402/1, 645/1; Czyżówek: działka nr 547/2.

21.06 od godz. 8:00 do 16:00

Gozdnica: działka 896/3 (kopalnia kruszywa), ul. Kościuszki stacja pomp.

21.06 od godz. 8:15 do 14:15

powiat zielonogórski

miejscowości Grabowiec 24a, 24c, działka 343

21.06 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Pyrnik 1 do 11, 65 do 74

21.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat krośnieński

Kaniów, Przyborowice, Grochów.

21.06 od godz. 11:00 do 14:00

powiat gorzowski

Przerwa w dostawie energii dla miejscowości Kłodawa ul. Ptasia nr 3, 4,8 , działki nr 482/3, 482/11.

21.06 od godz. 9:00 do 12:00