Genialne zdjęcia z wieży ratuszowej w Zielonej Górze sprzed ponad pół wieku!

Pamiętacie jeszcze żywe dyskusje na temat pomysłu zbudowania wieży widokowej w Zielonej Górze? Ile ta koncepcja miała przeciwników i zwolenników! Był pomysł, by taki punkt pojawił się na Wzgórzach Piastowskich. Inspiracją miała być wieża zbudowana na wyspie Rugia ...

Plac Bohaterów w Zielonej Górze ma bogatą historią. To kultowe miejsce spotkań i ważnych dla miasta wydarzeń. Miejsce, które zmieniło się na przestrzeni ostatniego stulecia diametralnie. Czy wiecie,…

Wieża przekrzywiona, miejsca mało

Pomysł ostatecznie pozostał tylko ideą na papierze. Ale w licznych wiadomościach i telefonach do redakcji pojawiał się jeszcze jeden głos naszych Czytelników: może, zamiast budować nową wieżę widokową w Zielonej Górze, warto wykorzystać tę, którą już mamy, czyli ratuszową?

Okazuje się, że otwarcie jej dla mieszkańców i turystów nie jest taką prostą sprawą. Bo nie dość, że wieża jest lekko przekrzywiona, to jeszcze miejsca w środku mało (nie ma więc szans, by jednorazowo weszły do niej liczne grupy), stropy niskie... Teraz na wszystko trzeba mieć odpowiednie zezwolenia, takie miejsca muszą spełnić szereg wymogów.