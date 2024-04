Gigantyczne korki w Słubicach! W mieście wielki zator. W niektórych miejscach ruchem kieruje policja Jakub Pikulik

Tak źle w Słubicach nie było już dawno. Mieszkańcy przyzwyczaili się do korków, ale to, z czym mają do czynienia w niedzielę, 7 kwietnia, chyba wszystkich zaskoczyło. Miasto utknęło w jednym, wielkim, zatorze. Zakorkowana jest też autostrada A2 i dojazd do granicy w Świecku.