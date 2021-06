Gmina Zabór. Nowa obwodnica Łazu. Co obecnie dzieje się na placu budowy?

Budowa obwodnicy Łazu wzbudziła kontrowersje

O ile, co do zasadności budowy nowego mostu na Odrze mało, kto ma wątpliwości, to jednak wielu mieszkańców Łazu protestowało przeciwko wyznaczonemu przebiegowi obwodnicy. Nowa trasa ma uchronić miejscowość przed tzw. zmiażdżeniem komunikacyjnym po tym, jak ten szlak stanie się częściej uczęszczany przez kierowców. Problem jednak w tym, że zdaniem części mieszkańców droga przebiegać będzie zbyt blisko ich domów oraz gospodarstw.

Z tym stanowiskiem nie zgadzają się z kolei przedstawiciele samorządu województwa nadzorujący całą inwestycję, tłumacząc, że okres na składanie uwag dawno już minął i budowy nie można zatrzymać, w przeciwnym razie unijne dofinansowania na ten cel zostałyby bezpowrotnie zaprzepaszczone. Jak obecnie wygląda sytuacja na placu budowy?