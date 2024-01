Gorzów będzie miał cztery „nowe” autobusy. Każdy za prawie milion!

Autobusy nie są nowe. Przewoźnik zdecydował się jednak na zakup pojazdów używanych, bo jest to zdecydowanie szybsze i łatwiejsze od zakupu nowego taboru. Doskonale to widać na przykładzie właśnie czterech autobusów, które mają trafić do Gorzowa. Przetarg został ogłoszony w listopadzie, rozstrzygnięcie nastąpiło w grudniu, a po kolejnym miesiącu autobusy trafiają do MZK.