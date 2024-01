Elektronicznych tablic na przystankach w Gorzowie coraz więcej. W planach są kolejne. Oto lista

Tablice informacji pasażerskiej, które pokazują czas pozostały do przyjazdu autobusów i tramwajów, są instalowane w Gorzowie od ponad dwóch lat. Jesienią 2021, na samym początku, było ich około trzydziestu. W grudniu 2023 uruchomionych zostało sześć następnych tablic. Aktualnie przystanków, na których jest system dynamicznej informacji pasażerskiej, Gorzów ma już 55. I nie jest to końcowa liczba!

Urzędnicy mają w planach montaż kolejnych tablic. Przybędzie ich ponad dwadzieścia. Mają one być zamontowane najpóźniej do 2028. Pojawią się one m.in. na trzech ważnych pętlach w mieście: przy ul. Marcinkowskiego, przy ul. Śląskiej i przy ul. Dekerta.