Graffiti i inne "dzieła" w żarskich koszarach. Tak wygląda dawna jednostka wojskowa

Opuszczone budynki koszarowe na terenie dawnej jednostki wojskowej w Żarach przyciągają m.in. miłośników graffiti i innych obrazków. Na ścianach można oglądać jeszcze malunki powstałe w odległych czasach, gdy stacjonowało tu wojsko.

Żarskie koszary opustoszały ponad dwadzieścia lat temu, po decyzji o likwidacji jednostki wojskowej w mieście. Dziś to miejsce jest jedną wielką ruiną. Budynki, w których wcześniej stacjonowali żołnierze, są zdewastowane. Do tematu wróciliśmy kilka dni temu, gdy napisał do nas jeden z mieszkańców Łodzi, który wiele lat temu właśnie w Żarach odbywał służbę zasadniczą. Zdjęcia z dawnej jednostki wywołały wiele wspomnień, komentarzy.

Przetrwały dawne obrazki

Po publikacji dostaliśmy kolejną porcję obrazków, tym razem z wnętrz budynków koszarowych. To miejsce jest niemal stworzone do kręcenia filmów grozy. Przyciąga też, m.in. miłośników graffiti i innych, wątpliwej jakości obrazków. Na ścianach widać też malunki wykonane w czasach funkcjonowania jednostki. Zajrzyjcie koniecznie do galerii i zobaczcie inne oblicze koszar.

Ogromny kompleks

Przypomnijmy. - To był ogromny kompleks - mówił nam kilka lat temu podpułkownik rezerwy Krzysztof Polusik, były żołnierz 42 pułku zmechanizowanego, a potem 11 Brygady Zmechanizowanej. - Na jego terenie leżały 52 budynki, na powierzchni 56 hektarów. 108 ha zajmowały place ćwiczeń, itp.

Miliony za koszary

Żołnierze odeszli, jedni na emeryturę, inni do jednostek w Żaganiu czy Świętoszowie, część wróciła do cywila, ale zostały budynki. Kiedyś były prawdziwą dumą, dziś w tym miejscu można kręcić filmy grozy. Opuszczone i zdewastowane, jest ich sporo, tylko jeden z koszarowców przeznaczono na mieszkania. Pozostałe budynki są w opłakanym stanie. Od kilku lat na stronach portali ogłoszeniowych zamieszczone są oferty sprzedaży terenów powojskowych. To kilkadziesiąt hektarów z budynkami, za 43 miliony złotych. Czytaj też: Zawody sportowe pracowników żarskiego Spomaszu w 1984 roku. Zobaczcie, jak bawili się na Syrenie

