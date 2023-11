Groźny wypadek w Kostrzynie. Opel wypadł z drogi i uderzył w drzewo

- To cud, że nikt w tym wypadku nie zginął. Gdyby w samochodzie jechał pasażer, to mogłoby się skończyć tragicznie - mówią nam świadkowie wypadku, do którego doszło w czwartek, 16 listopada, w Kostrzynie nad Odrą. Zdarzenie miało miejsce na ul. Północnej.