Gruszka pokonała pietruszkę. Znów będzie rekord na Nocnym Szlaku Kulinarnym?

O tym, jakie warzywo lub owoc będzie motywem przewodnim tegorocznego Nocnego Szlaku Kulinarnego, gorzowianie decydowali przez trzy tygodnie, mając do wyboru gruszkę i pietruszkę. Internetowe głosowanie bardzo szybko miało jednak wyraźnego faworyta. Gruszka pokonała pietruszkę stosunkiem głosów 344:133 i to właśnie ona będzie głównym składnikiem dań podczas Nocnego Szlaku Kulinarnego. Został on zaplanowany na 30-31 sierpnia (to piątek i sobota).