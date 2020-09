Grzybobranie 2020. Tu znajdziesz grzyby w Lubuskiem. Gdzie zbierać? Sprawdź mapę grzybów!

Zbieranie grzybów jest u nas niezwykle popularne. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to jeden z narodowych sportów Polaków. Gdzie w Lubuskiem szukać grzybów? Dlaczego wciąż dochodzi do zatruć nimi? Jak rozpoznać grzyby jadalne od niejadalnych? Jak reagować po zatruciu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Grzyby w lubuskich lasach. Gdzie zbierać? Zbierają wszyscy: dorośli i dzieci, prezesi firm i bezrobotni. Jedni jako przysmaki do smażenia, suszenia czy marynowania, inni na handel w skupach i na przydrożnych stoiskach. Na podstawie tego, co do nas przysyłacie i informacji, gdzie zbieracie, stwierdzamy, że jesteśmy potęgą. Wydawać się może, że nigdzie w Polsce nie ma w tym roku takiego urodzaju, jak u nas. Ludzie samochodami zastawiają niemal wszystkie wjazdy do lasów. Gdzie najlepiej szukać grzybów? Które miejsca odwiedzić? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Na pewno każdy z was ma swoje ulubione miejsca. Urodzaj jednak nie zawsze jest tam, gdzie byśmy tego oczekiwali. Z drugiej strony trzeba być również cierpliwym i niekiedy mieć nosa. Zobaczcie poniższą mapę. GRZYBIARZU, TO MUSISZ WIEDZIEĆ:

W związku z sezonem na grzyby przypominamy o bezpieczeństwie. Nietrudno bowiem pomylić "sowę" z muchomorem czy innym niejadalnym grzybem. Udając się do lasu, dobrze jest zabrać ze sobą osobę, która ma doświadczenie w zbieraniu grzybów. Sprawdzi się również atlas grzybów, który pozwoli nam rozpoznać podstawowe gatunki. Grzybobranie 2020. Mapa grzybów w woj. lubuskim Co się dzieje, jeśli zjemy trującego grzyba? Spożycie trujących grzybów może być poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Gdy jednak zdani jesteśmy tylko na siebie należy pamiętać, aby zbierać grzyby duże i wyrośnięte, a unikać młodych, niewykształconych, gdyż łatwiej wtedy o pomyłkę. Gatunki z blaszkami pod kapeluszem są zwykle trujące, dlatego bezpieczniej jest wybierać grzyby rurkowe.

JESTEŚ PRAWDZIWYM GRZYBIARZEM? SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ: Rozpoznasz jadalne grzyby? Ta wiedza może uratować życie! Ludzie mylą grzyby jadalne z trującymi Często słyszy się, że do szpitali trafiają grzybiarze, którzy pomylili sowę z muchomorem. - Przeciętny Polak rozróżnia około 10 gatunków grzybów, a mamy ich tak naprawdę dużo więcej. Często ludzie myślą, że dobrze się znają, a to nie zawsze jest zgodne z prawdą. Najlepiej jest zbierać tylko te grzyby, które mają rurki pod spodem, a nie blaszki. Wśród grzybów posiadających właśnie blaszki jest najwięcej tych trujących, natomiast wśród tych, które mają gąbeczkę nie ma grzybów silnie trujących, tylko ewentualnie takie, które mogą powodować dolegliwości żołądkowe, ale po spożyciu ich nie umrzemy - wyjaśnia Anna Malinowska, rzecznik Lasów Państwowych.

Nie dawajmy grzybów dzieciom! Nieostrożnością jest serwowanie grzybów dzieciom. Nie mają one żadnych wartości odżywczych, a są ciężkostrawne. W przypadku złego samopoczucia po zjedzeniu grzybów powinniśmy reagować szybko. Jeśli po 8-12 godzinach odczuwamy bóle brzucha, mamy biegunkę, wymioty, powinniśmy udać się do szpitala. Ale warto zabrać ze sobą pozostałe grzyby (z garnka czy patelni) lub zebrane... wymiociny. Zostaną wysłane do laboratorium i pod mikroskopem sprawdzone, czy w potrawie znajdują się zarodniki muchomora sromotnikowego lub też innych trujących grzybów. Lekarze najbardziej boją się właśnie muchomora sromotnikowego. Bo zatrucie nim prowadzi do niewydolności wątroby i w konsekwencji do śmierci.

Muchomor to nie sowa! Jak je rozróżnić? Po pierwsze zbierając sowy, nie wycinajmy ich, ale wykręcajmy. Wówczas zobaczymy, czy grzyb wyrasta z klasycznej bulwki, jak sowa, czy jakby z tworu przypominającego pęknięte jajo. Po drugie na obu tych grzybach pozostaje osłona blaszek, która później przypomina pierścień wokół trzonu. Na sowie daje się on swobodnie przesuwać, w przypadku muchomorów jest przyrośnięty. Na licencji Wikimedia Commons Gąska - charakterystyka i opis Popularna gąska, inny późnojesienny grzyb, przez wieki uchodziła za przysmak. Od kilku lat figuruje jednak na liście grzybów trujących. W ostatnim czasie odnotowano w Polsce około 20 przypadków zatruć. Od kilku lat popularna gąska zielonka znajduje się na liście grzybów trujących. Często zdarza się tak, że przy niewielkiej ilości grzybów zbieracze sięgają po takie, których wcześniej nie wrzuciliby do koszyka. Tymczasem późnojesienne gatunki są szczególnie niebezpieczne, bo rzeczywiście do złudzenia przypominają trujących krewniaków. Na licencji Wikimedia Commons Muchomor sromotnikowy - charakterystyka i opis Jest jednym z najbardziej trujących grzybów. Do zatruć tym grzybem dochodzi aż w 46 proc. wszystkich przypadków i może to być spowodowane myleniem z kanią. Na licencji Wikimedia Commons Muchomor cytrynowy - charakterystyka i opis W przeciwieństwie do pieczarki posiada charakterystyczny luźny pierścień oraz charakterystyczne ubarwienie kapelusza. Na licencji Wikimedia Commons Gołąbek wymiotny - charakterystyka i opis Pomimo swojego przyjemnego owocowego aromatu jest to grzyb trujący. Charakteryzuje się piekącym smakiem. Bywa często mylony z odmianami jadalnymi - błotnym oraz buczynowym. Ten pierwszy ma łagodny smak oraz większy trzon. Drugi jest spotykany pod bukami. Na licencji Wikimedia Commons Krowiak podwinięty - charakterystyka i opis Grzyb ten pojawia się jesienią i często mylony jest z rydzem. Oba posiadają podobny kolor oraz wklęsły kapelusz. Na licencji Wikimedia Commons Rydz - charakterystyka i opis Jako jedyny po przecięciu wydziela pomarańczowy płyn, który pod wpływem kontaktu z powietrzem zielenieje. Na licencji Wikimedia Commons Piestrzenica kasztanowata - charakterystyka i opis Jest często mylona z ze smardzem i może przyczynić się do śmiertelnego zatrucia poprzez uszkodzenie nerek i wątroby. W przeciwieństwie jednak do smardza ma on półokrągły lub okrągły kształt oraz charakterystyczny, kasztanowy kolor. Na licencji Wikimedia Commons GDZIE NA GRZYBY W LUBUSKIEM? MAPA Jeśli nie jesteś pewien grzyba, nie podnoś go. Niestety mimo ciągłych apeli każdego roku w Polsce zatruwa się od 500 do 1000 osób. Jeśli nie jesteśmy pewni jakiegoś grzyba, nie mamy pewności, że jest jadalny to nie ryzykujmy!

Idziesz na grzyby? To musisz wiedzieć! Sezon na grzyby rozpoczyna się w połowie lata i trwa do późnej jesieni.

Większość popularnych gatunków grzybów można znaleźć niemal przez cały okres grzybobrania. Wyjątkiem są np. gąski, które pojawiają się jesienią.

Pamiętajmy, że zbierając grzyby powinniśmy zostawić w ziemi grzybnię.

Grzyby należy wykręcać lub ucinać jak najbliżej ziemi.

Zbieranie grzybów do koszyka powoduje, że oddychają i dłużej zachowują świeżość. Reklamówka foliowa tego nie gwarantuje.

Wiele gatunków grzybów jest trujących. Muchomora łatwo pomylić z kanią, pieczarką czy gąską. Gdzie zbierać grzyby? Przede wszystkim warto pamiętać, że grzyb grzybowi nie równy. Każdy z nich występuje na innym terenie. Przykład? Maślaków, koźlarzy czy borowików powinniśmy szukać pod takimi drzewami jak topole, dęby, osiki, brzozy. Rydze z kolei najlepiej czują się pod świerkami, a podgrzybków wypada nam szukać w lasach iglastych.

Mówi się, że grzyby na których żerują ślimaki są jadalne. Nic bardziej mylnego. Nie zawsze bowiem pokarm innych zwierząt jest jadalny dla ludzi. W tym przypadku może skończyć się poważnym zatruciem a nawet śmiercią. Pomylenie tych grzybów grozi śmiercią!

