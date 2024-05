Brutalny atak na stacji kolejowej w Zbąszynku. Mężczyzna został wyciągnięty z pociągu i okradziony (b)

Do szokujących scen doszło na stacji kolejowej w Zbąszynku. Napastnik siłą wyciągnął na peron wsiadającego do pociągu 61-latka i zabrał mu bagaże. Obsługa pociągu wszczęła alarm, a jeden ze świadków zdarzenia zatrzymał sprawcę ataku. Mężczyzna trafił do aresztu.