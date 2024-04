Harcerze opanowali Żagański Pałac Kultury! Śpiewali przepięknie i kibicowali kolegom!

11. Edycję Wojewódzkiego Festiwalu Harcerskiego Drużyn Nieprzetartego Szlaku, tradycyjnie zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu, im. Janusza Korczaka. W jury zasiedli: dr Renata Socha, dr Wiesław Chłopek oraz Artur Mutwil.

Uczestnicy pokazali naprawdę wysoki poziom, w występy poza konkursem wycisnęły jury łzy z oczu.

Wychowanek ośrodka z Żar pokazał wspaniały talent recytatorski, a gdy Anna Szklarz z Miłowic zaśpiewała piosenkę Whitney Houston - I Will Always Love You, widownia dosłownie zamarła, a przewodnicząca jury, Renata Socha aż się rozpłakała.