Historyczny sukces i odmłodzenie drużyny. W Nowej Soli będzie dużo zmian

Tak, nawet z lekką nadwyżką. Przed sezonem zakładaliśmy sobie pewne utrzymanie i walkę w przedziale dziewiątego-dziesiątego miejsca. Myślę, że w ciemno byśmy brali ósmą pozycję i awans do play-off. Z przebiegu rozgrywek nasz apetyt rósł. Tym bardziej, że przez większość sezonu byliśmy na piątej-szóstej pozycji. Cel został osiągnięty z nawiązką i za to wielkie podziękowanie dla zawodników i sztabu. Awans do fazy play-off to wyczyn historyczny. Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, tym bardziej, że w kolejnym sezonie poziom będzie wyższy, gdyż nastąpi reorganizacja ligi (spadną aż cztery zespoły – dop. red.) i to miejsce może być trudne do powtórzenia.