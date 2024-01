Horror dla Astry! Nowosolanie wygrali w Krakowie!

Nowosolanie wywieźli dwa punkty z trudnego terenu, choć przy odrobinie szczęścia mogli się pokusić nawet o zdobycie kompletu trzech punktów.

– Żadnego niedosytu jednak nie odczuwam. Dobrze wiemy, jak trudno gra się nam na wyjazdach, dlatego każde zwycięstwo jest ważne. Potrzebowaliśmy tej wygranej, by odbudować się po małym kryzysie, a do tego wiem, że rosną wobec nas oczekiwania. Przez to chyba uciekła nam ostatnio radość z gry – mówił tuż po meczu trener nowosolskich „Koliberków” Andrzej Krzyśko.