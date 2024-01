Horror we Wrocławiu. Olimpia Sulęcin przegrała z Gwardią

Gwardia Wrocław – Olimpia Sulęcin 3:2

Już inauguracyjna partia była bardzo ciekawa. W mecz lepiej weszła Olimpia, która prowadziła po udanej zagrywce Fabiana Leitermeiera 13:7. Gospodarze grali jednak bardzo ambitnie, i doprowadzili do wyrównania (23:23). Ostatnie słowo należało jednak do sulęcinian, którzy dzięki udanym akcjom Grzegorza Turka wygrali 26:24 i objęli prowadzenie 1:0.

Walczący o utrzymanie w pierwszej lidze siatkarze Olimpii jechali do Wrocławia po zwycięstwo. Gwardia zajmuje miejsce w dolnych rejonach tabeli, sulęcinianie chcieli zatem wykorzystać swoje atuty. Po horrorze i spotkaniu trwającym ponad 110 minut z wygranej cieszyli się jednak gospodarze. Mecz nie stał na wysokim poziomie, nie był ładny dla kibicowskiego oka, ale obie drużyny walczyły o każdą piłkę. Emocjonująco było szczególnie podczas pierwszych trzech setów, które rozstrzygały się w końcówkach.

W drugiej partii do stanu 12:12 było „punkt za punkt”. Następnie kilkupunktowe prowadzenie objęli jednak gwardziści. W końcówce przyjezdni doprowadzili nawet do wyrównania 24:24, ale tym razem to gospodarze wyszli obronną ręką z rywalizacji, zwyciężając drugiego seta 27:25.