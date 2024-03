Hotel na żużlu jeszcze nie jeździł. To zmieni się w Falubazie Zielona Góra

- To partnerstwo to dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie. Cieszymy się, że możemy reprezentować tę nową markę w najlepszej żużlowej lidze świata – dodał Wojciech Domagała, prezes zielonogórskiego klubu. - Pozyskanie sponsora tytularnego to konsekwencja wieloletniego budowania marki Falubazu. W klubie od lat pracujemy nad tym, by zapewnić naszym partnerom, sponsorom rozpoznawalność i pokazać, jak istotna jest w obecnym świecie kooperacja sportu i biznesu.