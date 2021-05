Jak prezentował się Łagów w ten weekend? Było pięknie! Zobacz zdjęcia z wieży zamkowej!

Łagów w niedzielne popołudnie prezentował się wyjątkowo spokojnie. Nie zabrakło turystów, jednak nie było też tłumów tak charakterystycznych dla tej miejscowości. - Część ludzi pojechała szybciej do domów, gdy zaczęło padać - powiedział jeden ze sprzedawców gofrów i lodów w pobliżu zamku. Dzięki wiosennym przelotnym deszczom pod wieczór było słonecznie, ale rześko. Ci, którzy zdecydowali się pozostać na miejscu, chętnie spacerowali i korzystali z ogródków restauracyjnych. Nie zabrakło także chętnych na wdrapanie się na - otwartą po dłuższej przerwie - wieżę zamkową. Zobacz, jaki mieli stamtąd widok!Wideo: To nie akwedukt? Zatem co...?

Anna Moyseowicz