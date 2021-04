Joanna Pisarewicz została dyrektorem Filharmonii Gorzowskiej

We wtorek 20 kwietnia prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki wręczył nominację na nowego dyrektora Filharmonii Gorzowskiej. Została nim Joanna Pisarewicz.

- Mam nadzieję, że mimo tych trudnych czasów, z którymi mamy do czynienia, będę w stanie zrealizować plany. Ale najważniejsze zadanie na najbliższy czas to zmierzenie się z konsekwencjami tego, co przeżywamy. Mam nadzieję, że to się jak najszybciej zakończy i filharmonii wkrótce rozwinie pełne żagle swojej działalności - mówiła nowa dyrektor Filharmonii Gorzowskiej.

Nowa dyrektor pracuje tu osiem lat

Joanna Pisarewicz jest doktorem marketingu usług. Skończyła tez nauki polityczne ze specjalnością stosunki międzynarodowe Collegium Polonicum w Słubicach oraz nauki polityczne ze specjalnością administracja samorządowa i administracja europejska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Filharmonii Gorzowskiej pracuje od 2013 r. Na początku była kierownikiem działu marketingu i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, od 2019 była zastępcą dyrektora, a od stycznia 2020 pełniła obowiązki dyrektora filharmonii.