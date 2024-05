Piotr Protasiewicz przed derbami: Nie jesteśmy faworytami, na papierze lepiej wygląda Stal

- Jest stres, ale trochę inny, jak wtedy, gdy ścigałem się, ale w niedzielę od rana pewnie będę tupał nóżkami – mówi Piotr Protasiewicz, kiedyś zawodnik, dziś dyrektor sportowy Falubazu. – Teraz zawody zaczynam rano, a kończę godzinę, albo dwie po ostatnim wyścigu. Emocje na pewno będą duże. Nie jesteśmy faworytami meczu ze Stalą, według mnie na papierze ciut lepiej wygląda drużyna gorzowska. Ale pojedziemy na własnym torze, przy komplecie publiczności, co uważam jest plusem po naszej strony. Bo wierzę w to, że wspaniali kibice dadzą sporo energii naszym zawodnikom. Mam nadzieję, że kwestia dopasowania motocykli będzie nieco lepsza niż podczas pierwszego domowego meczu w tym sezonie i zachowamy czujność do końca zawodów. Jestem przekonany, że będzie to bardzo wyrównany mecz.